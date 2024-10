Opposition bemängelt Gerlachs Plan für Krankenhäuser

München: Gesundheitsministerin Gerlach hat vor dem bayerischen Landtag ihren 7-Punkte-Plan zur Krankenhausreform vorgestellt. Damit sollen die Kliniken bei den vom Bund beschlossenen Strukturreformen unterstützen werden. Laut Gerlach müsse es eine flächendeckende, qualitativ hochwertige medizinische Versorgung geben, sonst könnten sich die Menschen auf dem Land abgehängt fühlen. Bis 2028 will die Staatsregierung Hundert Millionen Euro bereit stellen. Außerdem soll ein bayernweites Gutachten erstellt werden, das den gegenwärtigen Versorgungsbedarf zeigt. Die Opposition warf Gerlach und der Staatsregierung vor, die Krankenhausplanung seit Jahren zu vernachlässigen. Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen, Becher, nannte Gerlachs Sieben-Punkte-Plan banal. Es könne nicht sein, dass die Staatsregierung all die Zahlen, für die es nun große Gutachten geben solle, nicht schon lange ermittelt habe, so Becher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2024 15:00 Uhr