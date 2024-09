Opferzahlen nach Tropensturm in den USA steigen

Orlando: In den USA steigt die Zahl der Toten nach dem schweren Tropensturm Helene weiter an. Nach Behördenangaben kamen mindestens 60 Menschen ums Leben. Wohnhäuser, Geschäftsgebäude und Straßen wurden beschädigt oder komplett zerstört. Knapp drei Millionen Haushalte in zehn verschiedenen Bundesstaaten waren am Abend noch ohne Strom. Am schlimmsten betroffen sind die südöstlichen Staaten Florida, Georgia, Virginia, Tennessee sowie North und South Carolina. In der Stadt Erwin in Tennessee mussten mehr als 50 Patienten und Mitarbeiter eines Krankenhauses per Hubschrauber vom Dach der Klinik gerettet werden, weil eine Sturmflut den Ort völlig überschwemmt hatte. US-Präsident Biden zeigte sich bestürzt. Er habe angewiesen, die Unterstützung der Regierung für die betroffenen Menschen zu beschleunigen und weitere Einsatzkräfte zu mobilisieren, hieß es in einer Mitteilung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 09:00 Uhr