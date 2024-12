Opferbeauftragter rechnet mit hunderten Betroffenen in Magdeburg

Magdeburg: Für die Opfer und Angehörigen der Attacke fand am Abend in der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt ein Gedenkgottesdienst statt. Daran nahmen auch Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und der Ministerpräsident des Landes, Haseloff, teil. Um 19 Uhr 4 - also exakt 24 Stunden nach der Amokfahrt - läuteten alle Kirchenglocken der Stadt. - Der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Kober, rechnet mit mehreren hundert Hilfsbedürftigen, wenn man Tatzeugen und Ersthelfer berücksichtige.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 11:00 Uhr