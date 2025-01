Opfer von Aschaffenburg soll Bayerische Rettungsmedaille bekommen

Aschaffenburg: Mit Appellen an gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegen Hass ist in einem Gedenkgottesdienst an den tödlichen Messerangriff erinnert worden. Der katholische Würzburger Bischof Jung sagte, er danke jenen, die in diesen Tagen ein Zeichen des Mitgefühls und der Solidarität gesetzt haben. Der evangelische Landesbischof von Bayern, Kopp, zeigte sich noch immer fassungslos von der Tat. Ein Erwachsener gegen ein kleines Kind - das sei so abgründig, dass es tiefer nicht mehr gehe. Das zweite Opfer - ein Mann, der bei den Messerangriff dazwischenging und dabei selbst getötet wurde - soll posthum die Bayerische Rettungsmedaille erhalten. Ministerpräsident Söder sagte, oft klage man über zu wenig Zivilcourage und ärgere sich, wenn bei Taten nur zu- oder weggeschaut werde. Der Mann in Aschaffenburg sei anders gewesen und habe seinen Mut mit dem Leben bezahlt. Söder wörtlich: "Mehr Mitmenschlichkeit geht gar nicht."

