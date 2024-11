Online-Eheschließung ist laut Gericht unwirksam

Karlsruhe: In Deutschland dürfen sich Paare nur persönlich vor einem Standesbeamten das Ja-Wort geben. Das hat der Bundesgerichtshof heute entschieden. Konkret ging es um ein Paar aus Nigeria, das normalerweise in Deutschland lebt. Sie gaben sich 2021 das Ja-Wort - per Videotelefonie, während sie in Deutschland waren. Anschließend bekamen sie eine amerikanische Heiratsurkunde. Das Kölner Standesamt lehnte die Anerkennung der Ehe jedoch ab. Das bestätigte das Karlsruher Gericht jetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 19:00 Uhr