"Omas gegen Rechts" haben Aachener Friedenspreis erhalten

Aachen: Den bekannten Friedenspreis der Stadt haben in diesem Jahr zwei Initiativen gegen Nationalismus erhalten. Die mit jeweils 2.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am Abend an "Omas gegen rechts" und eine Jugendinitiative vom Balkan verliehen. Die "Omas gegen rechts" stellten sich rechtsextremen und faschistischen Entwicklungen in Europa entgegen, teilte der Verein Aachener Friedenspreis zur Begründung mit. Die "Youth Initiative for Human Rights" setze sich für Demokratie und die Aufarbeitung der Balkankriege ein. Der Aachener Friedenspreis wird seit 1988 verliehen und würdigt meist unbekannte Projekte oder Personen, die für Frieden und Verständigung arbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 07:00 Uhr