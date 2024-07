Olympisches Dorf in Paris ist eröffnet

Paris: Acht Tage vor dem Start der Olympischen Spiele ist das Athletendorf eröffnet worden. Das 52 Hektar große Areal liegt im Norden von Paris in den Stadtteilen Saint-Denis, Saint-Ouen und auf der Insel Saint-Denis. Es soll mehr als 14.000 Menschen aus 200 Ländern beherbergen. Die ersten Athletinnen und ihre Trainer sind bereits heute eingezogen. Die Sommerspiele werden am Freitag kommender Woche eröffnet, einige Wettbewerbe starten bereits am Mittwoch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 17:00 Uhr