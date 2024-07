Olympische Spiele werden mit Bootsparade eröffnet

Paris: Mit einer außergewöhnlichen Eröffnungsfeier sollen am Abend die Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt beginnen. Statt in einem Stadion präsentieren sich die teilnehmenden Teams diesmal im Rahmen einer Nationenparade auf der Seine. Diese führt an zahlreichen Sehenswürdigkeiten in Paris entlang, wie Notre Dame oder dem Musee d´Orsay. Hunderttausende Zuschauer wollen das Spektakel am Ufer des Flusses verfolgen. Das Erste überträgt die Eröffnungsfeier.

