Olympische Spiele werden mit aufwändiger Zeremonie eröffnet

Paris: Seit mehreren Stunden läuft in der französischen Hauptstadt die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Während die Mannschaften aus mehr als 200 Ländern mit Schiffen die Seine entlangfahren, finden am Ufer entlang der Wahrzeichen der Stadt aufwändige Einlagen statt. So traten Tänzerinnen und Tänzer auf dem Gerüst der Kathedrale Notre-Dame auf. Hunderttausende Zuschauer haben sich an den Ufern versammelt. Auf einer Ehrentribüne gegenüber des Eiffelturms befinden sich etwa 85 Staats- und Regierungschefs und zahlreiche weitere Ehrengäste. Etwa 45.000 Sicherheitskräfte und 15.000 Soldaten sind im Einsatz, um die Zeremonie abzusichern. Zum Schluss wird das olympische Feuer entzündet - vom wem, ist bis zum Schluss geheim. - Einige Sportler kamen nicht rechtzeitig zur Eröffnung, da die französische Bahn durch mehrere koordinierte Sabotageakte stark beeinträchtigt wurde. Noch ist unklar, wer hinter den Brandanschlägen steckt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 22:00 Uhr