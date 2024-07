Olympische Spiele in Paris nach spektakulärer Eröffnungsfeier eröffnet

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat am Abend die 33. Olympischen Sommerspiele in der französischen Hauptstadt feierlich eröffnet. Nach einer prunkvollen Zeremonie entlang der Seine entzündeten die beiden französischen Sportlegenden, die Leichtathletin Marie-Jose Perec und der Judoka Teddy Riner, die olympische Flamme in einer Feuerschale, die dann mit einem Heißluftballon in den Himmel aufstieg. IOC-Präsident Bach erklärte in seiner Eröffnungsrede, er hoffe, dass die Olympischen Spiele von Paris zu einer friedlicheren Welt beitragen können. Gleichzeitig bedankte er sich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern vor Ort für ihr Engagement.

