Olympische Spiele gehen mit großer Abschlussfeier zu Ende

Paris: Am Abend sind die olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt mit einer stimmungsvollen Abschlussfeier zu Ende gegangen. Um kurz vor Mitternacht erklärte IOC-Präsident Bach die Veranstaltung offiziell für beendet. Er lobte das Sportfest in Paris als "Spiele einer neuen Ära" und erklärte, er hoffe, dass diese eine Kultur des Friedens schaffen konnten, die die Welt inspiriere. Bei der Feier waren zuvor die Athleten und Betreuer im französische Nationalstadion zusammengekommen, anschließend folgten unter anderem Auftritte der Rockband "Red Hot Chili Peppers" und französischer Künstler. Die olympische Flagge wurde eingeholt und der Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, übergeben. Die Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien richtet 2028 die nächsten Olympischen Spiele aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 06:00 Uhr