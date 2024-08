Olympia-Sportler sind in Köln empfangen worden

Köln: Bejubelt von euphorischen Fans sind zahlreiche deutsche Olympia-Sportler in Köln empfangen worden. Athleten wie der Gold-Schwimmer Lukas Märtens oder die Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik, Darja Varfolomeev, und viele andere, waren am Vormittag zusammen in einem Sonderzug von Paris nach Köln gereist. Auf der Treppe vor dem Kölner Dom stellten sie sich für ein Gruppenfoto auf. Begrüßt wurden sie unter anderem von Bundesinnenministerin Faeser und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst. Von der Domplatte ging es zu einem Empfang ins historische Rathaus, wo sie sich ins Buch der Stadt Köln eintrugen.

