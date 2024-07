Olympia-Gipfel verspricht Bau neuer Sportanlagen weltweit

Paris: Am Vorabend der Olympischen Spiele in Paris haben sich 60 Staats- und Regierungschefs im Louvre zu einem Gipfel getroffen. Sie unterzeichneten ein Abkommen für Sport und nachhaltige Entwicklung. Dieses sieht vor, Milliarden für den Bau von Sportanlagen zur Verfügung zu stellen. Alle Schüler auf der Welt sollen die Möglichkeit haben, täglich eine halbe Stunde Sport zu treiben. So kündigte die NBA, die Basketball-Liga der USA an, in Afrika tausend Basketballplätze zu bauen, der Welt--Fußballverband Fifa versprach tausend neue Fußballplätze weltweit. An der Eröffnungsfeier der Spiele morgen nehmen mehr als 100 Staats- und Regierungschefs teil, auch Bundeskanzler Scholz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2024 01:00 Uhr