Olympia: Deutsche Handballer besiegen Japan 37:26

Paris: Bei den Olympischen Spielen haben die deutschen Handballer auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen. Das Team von Trainer Gislason besiegte Japan mit 37:26. Die beiden deutschen Mixed-Teams in der Luftpistole haben dagegen die Finals verpasst, Josefin Eder und Christian Reitz kamen in der Qualifikation auf Rang sechs. Im Badminton hat das deutsche Doppel aus Mark Lamsfuß und Marvin Seidel aufgeben müssen, weil sich Lamsfuß am Knie verletzt hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 12:00 Uhr