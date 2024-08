Oliver Klemet holt olympisches Silber über die 10 Kilometer im Freiwasser

Paris: Bei den olympischen Spielen hat Oliver Klemet Silber im Freiwasser über die 10-Kilometer-Strecke gewonnen. Kristof Rasovszky aus Ungarn holte Gold, dessen Landsmann David Betlehem Bronze. Klemet bescherte dem Team des Deutschen Schwimm-Verbands im letzten Schwimm-Wettkampf der Sommerspiele damit die dritte Medaille. Florian Wellbrock, der 2021 in Tokio noch Olympiasieger geworden war, schwamm auf den achten Platz. Heute stehen in Paris noch 34 Entscheidungen an. In der Rhythmischen Sportgymnastik und im Kajak-Zweier werden Deutschland Goldchancen zugerechnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 10:00 Uhr