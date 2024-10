Oktoberfest wird mit Böllerschüssen offiziell beendet

München: Mit einem Böllerschießen wird das Oktoberfest am Mittag offiziell beendet. 60 Schützen stehen auf den Treppenstufen unterhalb der Bavaria und schießen in die Luft. Abschließend wird die Bayernhymne gesungen. In einer Stunde wollen Festleitung, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst Bilanz ziehen. Das regnerische Wetter der vergangenen Tage dürfte sich vor allem auf die Fahrgeschäfte und Standbetreiber ausgewirkt haben. Oberbürgermeister Reiter hat sich bereits vorab zufrieden über den Verlauf der zwei Wochen geäußert. Es sei eine sehr fröhliche und entspannte Wiesn gewesen, sagt er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 12:00 Uhr