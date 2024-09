Oktoberfest-Leitung zieht Halbzeitbilanz

München: In zwei Stunden beginnt über der Theresienwiese das traditionelle Platzkonzert der Wiesnwirte. Die Kapellen aller großen Oktoberfestzelte spielen zu Füßen der Bavaria, insgesamt sind rund 300 Musiker beteiligt. Zum Abschluss sollen hunderte bunte Luftballons in den Himmel über dem Festgelände steigen. In Kürze ziehen Festleitung, Polizei, und Sanitätsdienst eine Halbzeit-Bilanz für das größte Volksfest der Welt und geben die geschätzte Besucherzahl für die ersten neun Tage bekannt.

