Oktoberfest geht mit traditionellem Böllerschießen zuende

München: Das Oktoberfest geht in den letzten Tag. Mit dem traditionellen Böllerschießen wird die Wiesn am Mittag offiziell beendet - auch wenn danach noch bis in die Nacht weitergefeiert werden kann. Wie viele Besucher heuer auf die Theresienwiese kamen, will die Festleitung ebenfalls am Mittag bekannt geben. Oberbürgermeister Reiter zeigte sich vorab zufrieden und sprach von einer sehr fröhlichen und entspannten Wiesn. Ähnlich hatten sich Polizei und Rettungskräfte zur Halbzeit geäußert: So verzeichnete die Wiesnwache einen deutlichen Rückgang von Straftaten und auf der Sanitätsstation wurden weniger Patienten behandelt als voriges Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 07:00 Uhr