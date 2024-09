Oktoberfest beginnt am Mittag in München

München: Am Mittag startet das 189. Oktoberfest auf der Theresienwiese. Oberbürgermeister Reiter eröffnet es mit dem Anstich des ersten Bierfasses um 12 Uhr und zapft eine Maß für Ministerpräsident Söder. Anschließend wird auch in den Zelten Bier ausgeschenkt. Die Maß kostet in diesem Jahr zwischen 13,60 und 15,30 Euro. Nach den mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlägen von Solingen und München herrschen auf der Wiesn verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. An den Eingängen wird es Abtastungen geben, erstmals kommen Hand-Metalldetektoren zum Einsatz. Messer, Glasflaschen und große Taschen dürfen nicht mit auf das Gelände. Rund 600 Polizisten sollen das Gelände kontrollieren, untestützt werden sie von rund 1500 Ordnern. Die Wiesn gilt als größtes Volksfest der Welt, bis zum 6. Oktober werden rund 6 Millionen Besucher erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2024 08:00 Uhr