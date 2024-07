Offenbar Sabotage an Glasfasernetzen französischer Internetanbieter

Paris: Aus Frankreich werden neuerliche Sabotage-Akte gemeldet: Unbekannte haben offenbar die Glasfaserkalbel von mehreren Internet-Anbietern beschädigt. Wie aus Polizeikreisen verlautete sind sechs Departements betroffen. Bereits am Freitag, dem Tag der Eröffnung, hatten Unbekannte weite Teile des Bahnverkehrs lahmgelegt. Nach den Brandanschlägen auf französische Schnellzugstrecken haben die Behörden einen mutmaßlichen Täter festgenommen. Das hat Innenminister Darmanin am Vormittag mitgeteilt. Es handle sich um einen Linksextremisten. Am Wochenende war ein Bekennerschreiben mit linksradikalem und olympiakritischem Hintergrund aufgetaucht. Die Anschläge hatten die TGV-Verbindungen kurz vor Start der Olympischen Spiele schwer gestört. Laut Verkehrsministerium verkehren die Züge wieder nach Plan. Der Schaden durch die wirtschaftlichen Verluste und durch die Reparaturkosten gehe wahrscheinlich in die Millionen. Rund 100.000 Fahrgäste hätten ihre Reise am Wochenende nicht antreten können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 11:00 Uhr