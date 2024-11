Offenbar Razzia bei Netflix in Amsterdam und Paris

Amsterdam: Ermittler haben offenbar Büroräume des Streamingdienstes Netflix in der Europazentrale in Amsterdam sowie in Paris durchsucht. Wie Medien unter Berufung auf Justizkreise berichten, geht es um den Verdacht auf Steuerhinterziehung. Im vergangenen Jahr hatte die Zeitschrift "Lettre A" berichtet, dass Netflix bis 2021 seine Steuerlast gedrückt habe, indem es in Frankreich erzielte Umsätze in den Niederlanden deklarierte. Zwischen 2019 und 2020 habe Netflix in Frankreich dadurch nur rund knapp eine Million Euro Gewinnsteuer bei sieben Millionen Abonnenten gezahlt.

