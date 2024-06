Offenbar Hunderte Hitzetote bei Pilgerfahrt Hadsch

Riad: Bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien sind offenbar Hunderte Menschen wegen der extremen Hitze gestorben. Die Nachrichtenagentur AFP beruft sich auf Diplomaten, denen zufolge allein mehr als 300 Ägypter ums Leben gekommen sind. Hinzu kommen laut AFP zahlreiche Opfer aus weiteren Ländern, sodass die Zahl der Hitzetoten mit mehr als 500 angegeben wird. In der Region um Mekka stiegen die Temperaturen in den vergangenen Tagen auf deutlich über 40 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2024 02:00 Uhr