Offenbar Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg verübt

Magdeburg: Auf dem Weihnachtsmarkt in der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt hat es offenbar einen Anschlag gegeben. Das hat Regierungssprecher Schuppe dem MDR bestätigt. Nach Angaben von Augenzeugen wurde in der Nähe des Rathauses ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gesteuert. Menschen liefen in Panik davon. Zu möglichen Opfern gibt es noch keine offiziellen Angaben. Es soll mehrere Verletzte und möglicherweise auch Tote gegeben haben. Die Nachrichtenagentur dpa meldet, der Fahrer des Wagens sein festgenommen worden. Der Chef des Weihnachtsmarktes rief dazu auf, die Innenstadt zu verlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.12.2024 21:00 Uhr