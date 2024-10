Özdemir will Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden

Stuttgart: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will die Grünen in Baden-Württemberg als Spitzenkandidat in die Landtagswahl in eineinhalb Jahren führen. Nach SWR-Informationen will Özdemir Nachfolger von Ministerpräsident Kretschmann werden. In jüngsten Umfragen liegen die Grünen deutlich hinter der CDU. Deshalb setzen sie auf die Bekanntheit des Bundespolitikers. Özdemir ist als Sohn türkischer Gastarbeiter im schwäbischen Bad Urach geboren und aufgewachsen. Vor 30 Jahren zog der gelernte Erzieher als erster Abgeordneter mit türkischen Wurzeln in den Bundestag ein.

