Özdemir verspricht Eindämmung der Maul-und-Klauenseuche

Berlin: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat eine strikte Eindämmung der Maul-und-Klauenseuche zugesagt. Den ARD-"Tagesthemen" im Ersten sagte der Grünen-Politiker, er hoffe, dass es bei dem Ausbruch in Brandenburg bleibt, sonst wären die wirtschaftlichen Folgen kaum absehbar. Die Einbußen der Viehhalter aufzufangen, sei aber Sache der Länder. Die Maul- und Klauenseuche war vor knapp einer Woche bei Wasserbüffeln in Brandenburg festgestellt worden, nachdem die Tierseuche zuvor jahrzehntelang nicht in Deutschland aufgetreten war. Weitere Fälle wurden aber nicht festgestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2025 07:00 Uhr