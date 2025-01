Özdemir nennt MKS immense Herausforderung für Landwirte

Berlin: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat die Grüne Woche in Berlin eröffnet. In einer Rede ging er auf den jüngsten Ausbruch der Maul- und Klauenseuche ein und sprach von einer "immensen Herausforderung" für die Agrarbranche. Özdemir betonte, dass das oberste und gemeinsame Ziel die Bekämpfung des Virus sein müsse. - Bei Wasserbüffeln in Brandenburg war letzten Freitag die Maul-und Klauenseuche nachgewiesen worden. Inzwischen gibt es in der Region einen weiteren Verdachtsfall.

