Özdemir fordert zusätzliche EU-Gelder für deutsche Landwirte

Brüssel: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will mehr Geld von der EU für die deutschen Landwirte. Vor einem Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel erneuerte er eine Forderung nach Krisenhilfen für deutsche Obst- und Weinbauern, die seinen Worten zufolge noch immer unter den Folgen der Frostschäden in diesem Frühjahr leiden. Mehrere EU-Staaten, darunter auch Deutschland, fordern zudem einen einfacheren Zugang für Landwirte zu den Fördermitteln aus Brüssel. Die Höchstgrenze für Gelder, für die eine zusätzliche Prüfung durch die EU-Kommission entfällt, solle von derzeit 20.000 Euro auf 50.000 Euro pro Betrieb angehoben werden. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Anhebung auf 37.000 Euro bezeichnete Özdemir angesichts der Inflation und der gestiegenen Preise als zu niedrig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2024 11:45 Uhr