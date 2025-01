ÖVP und SPÖ verhandeln in Österreich jetzt über Zweier-Koalition

Wien: In Österreich werden die konservative ÖVP und die Sozialdemokraten die Koalitionsgespräche fortsetzen, auch nach dem Ausstieg der liberalen NEOS. Das bestätigte Bundespräsident van der Bellen in einer Fernseh-Ansprache. Beide Parteien haben zusammen nur eine Stimme Mehrheit im Parlament. Deswegen strebten sie eigentlich ein Bündnis mit einem dritten Partner an. Die NEOS beendeten allerdings gestern die Verhandlungen, sie werfen den anderen Parteien mangelnden Reformwillen vor.

