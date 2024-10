Österreichs Präsident Van der Bellen empfängt Wahlsieger Kickl

Wien: Der österreichische Bundespräsident Van der Bellen will heute den Parteichef der FPÖ Kickl zu einem Gespräch über eine mögliche Regierungsbildung empfangen. Van der Bellen hatte allerdings im Vorfeld klar gemacht, dass bei der Regierungsbildung die Grundpfeiler der liberalen Demokratie respektiert werden müssten. Außerdem will bislang keine der großen Parteien mit der FPÖ unter dem sich stramm rechts gebenden Kickl koalieren. Mit den Vertretern der anderen Parteien trifft sich Van der Bellen am Montag und Dienstag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2024 05:00 Uhr