Österreichischer Bundespräsident mahnt Einhaltung der demokratischen Grundrechte an

Wien: Angesichts des Erfolgs der rechtspopulistischen FPÖ bei der Parlamentswahl in Österreich mahnt Bundespräsident Van der Bellen, die demokratischen Grundrechte einzuhalten. Er werde bei der Regierungsbildung darauf achten, dass die Grundpfeiler der liberalen Demokratie respektiert werden, sagte er. Van der Bellen will nun selbst mit allen Parteien mögliche Bündnisse ausloten. Zwar wurde die in Teilen rechtsextremen FPÖ nach jüngsten Hochrechnungen mit knapp 29 Prozent stärkste Kraft - vor der regierenden ÖVP, die auf gut 26 Prozent kam. Allerdings braucht die FPÖ einen Koalitionspartner. Die anderen Parteien hatten aber bereits vor der Wahl erklärt, nicht mit der FPÖ zusammenarbeiten zu wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 22:00 Uhr