Österreicher Tschofenig gewinnt Neujahrsskispringen

Zum Skispringen: Bei der Vierschanzentournee der Männer führt Daniel Tschofenig aus Österreich jetzt die Gesamtwertung an. Er gewann das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Karl Geiger wurde Sechster, Pius Paschke Neunter. In Oberstdorf gewann die Slowenin Nika Prevc auch den zweiten Wettbewerb der "Two Nights Tour". Die deutschen Springerinnen Katharina Schmid und Selina Freitag landeten auf den Plätzen vier und fünf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 20:00 Uhr