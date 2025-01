Österreich will europäische Lösung für Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan

Wien: Um Migranten künftig leichter nach Syrien und Afghanistan zurückschicken zu können, plant Österreich offenbar eine neue EU-weite Regelung. Innenminister Karner sagte der "Welt", er werde sich beim heutigen Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen in Warschau dafür einsetzen. Experten seines Hauses hätten zuletzt in Kabul technische und operative Gespräche auf Beamtenebene geführt. Österreich hat laut Karners nach dem Machtwechsel in Syrien bereits damit begonnen, Aberkennungsverfahren für Geflüchtete einzuleiten und Rückführungen vorzubereiten. Am besten wäre aber eine europäische Lösung, bei der alle an einem Strang ziehen würden, so der konservative ÖVP-Politiker.

