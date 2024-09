Österreich wählt neues Parlament - FPÖ könnte stärkste Kraft werden

Wien: Österreich wählt heute ein neues Parlament. Etwas mehr als sechs Millionen Wahlberechtigte sind zur Wahl aufgerufen, erstmals können auch Jugendliche ab 16 abstimmen. Die meisten Wahllokale öffnen bereits in einer Stunde. Anders als in Deutschland schließen sie auch früher, nämlich um 17 Uhr. Dann werden auch die ersten Prognosen erwartet. In den letzten Umfragen lag die rechtspopulistische FPÖ mit rund 27 Prozent in Führung, zwei Prozentpunkte dahinter die konservative ÖVP. Deutlich abgeschlagen SPÖ, die liberalen Neos und die Grünen. Derzeit regiert in Wien eine Koalition von ÖVP und Grünen; dafür würde es nach den derzeitigen Umfragen nicht mehr reichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 06:00 Uhr