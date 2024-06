Österreich steht als Gruppenerster im Achtelfinale der Fußball-EM

Berlin: Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Österreich überraschend als Gruppenerster das Achtelfinale erreicht. Das Team von Trainer Rangnick bezwang die Niederlande mit 3:2, die als einer der besten Gruppendritten auch weitergekommen sind. Frankreich steht nach einem 1:1 gegen Polen als Gruppenzweiter ebenfalls im Achtelfinale. Zur Stunde wird der deutsche Gegner im Achtelfinale ausgespielt - in der Gruppe C haben noch alle Teams eine Chance aufs Weiterkommen, also die aus England, Dänemark, Slowenien und Serbien. In München lieferten sich serbische Fans eine Auseinandersetzung mit der Polizei. Flaschen und ein Stuhl flogen auf die Beamten. Drei Fans wurden festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 22:00 Uhr