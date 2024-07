Österreich-Rundfahrt geht mit Kondolenzfahrt bei Innsbruck zu Ende

Kufstein: Die Teilnehmer der Österreich-Rundfahrt haben mit einer Kondolenz-Fahrt an den verstorbenen Radrennfahrer André Drege erinnert. Der Norweger war gestern bei der Abfahrt vom Großglockner tödlich verunglückt. Vor dem symbolischen Start heute in Kufstein gab es eine Trauerminute, anschließend fuhren die Teammitglieder Dreges mit dessen Startnummer als Erste los. Dann ging es in den Begleitfahrzeugen bis kurz vor Innsbruck, wo die Sportler ihre Gedenkfahrt beendeten. Noch immer ist nicht klar, was bei dem Unfall gestern genau passiert ist. Der Slowene Jaka Primožič berichtete, er und Drege seien bei starkem Wind mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Dann sei der Norweger ohne ersichtlichen Grund gestürzt. Primožič hielt in der nächsten Kurve an und informierte Helfer und Polizei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 15:00 Uhr