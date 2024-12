Österreich prüft bereits Rückführungs- und Abschiebeprogramme für Syrer

Wien: Auch in Österreich hat Bundeskanzler Nehammer das Innenministerium beauftragt, alle laufenden Asylanträge von Bürgern aus Syrien auszusetzen. Nach Angaben des Ministeriums sind rund 7.300 offene Verfahren in erster Instanz betroffen. Darüber hinaus sollen alle bereits gewährten Asylanträge überprüft und auch der Familiennachzug ausgesetzt werden. Der österreichische Innenminister Karner sagte, er werde ein geordnetes Rückführungs- und Abschiebeprogramm nach Syrien vorbereiten. Allein von Januar bis November 2024 sind in Österreich knapp 13.000 Asylanträge von syrischen Staatsbürgern gestellt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2024 14:00 Uhr