Österreich nimmt Abschied von Richard "Mörtel" Lugner

Wien: Österreich nimmt heute Abschied von Richard Lugner. Die Trauerfeier beginnt in diesen Minuten. Der Bauunternehmer mit dem Spitznamen Mörtel hatte sich eine große Beerdigung gewünscht und die Details dafür geplant. Der Sarg wurde so zunächst öffentlich im Stephansdom aufgebahrt. Darauf der Zylinder, den Lugner immer beim Opernball trug. Vor der Beisetzung in privatem Kreis soll der Sarg durch die Straßen von Wien gefahren werden - vorbei auch an der Oper. Lugner war unter anderem wegen seiner Auftritte beim Opernball mit prominenten Begleiterinnen eine feste Größe in den Boulevardmedien. Er starb am 12. August im Alter von 91 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 09:00 Uhr