Österreich hält trotz Gas-Lieferstopp aus Russland an Ukraine-Politik fest

Wien: Österreich will trotz Russlands Gas-Lieferstopp an seiner Ukraine-Politik festhalten. Kanzler Nehammer erklärte, man lasse sich nicht erpressen und nicht in die Knie zwingen. Österreich habe sich mit ausreichenden Reserven auf diesen Fall vorbereitet, niemand müsse frieren. Russlands Gasexporteur Gazprom hatte zuvor seinem österreichischen Vertragspartner OMV mitgeteilt, dass die Lieferungen von morgen an gestoppt werden. Der Schritt gilt als Reaktion auf ein Schiedsgerichtsurteil, das der OMV im Streit mit Gazprom 230 Millionen Euro zugesprochen hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2024 21:30 Uhr