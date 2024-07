Österreich fordert Kurswechsel der EU gegenüber Syrien

Wien: Vor dem heutigen Treffen der EU-Außenminister fordert Österreich einen Kurswechsel in der Syrien-Politik. Außenminister Schallenberg hat an die anderen Mitgliedstaaten appelliert, mit Machthaber Assad ins Gespräch zu kommen. Der "Welt" sagte der ÖVP-Politiker, man müsse endlich einsehen, dass es ohne Assad keine Lösung in Syrien geben werde. In einem Dialog sieht Schallenberg Chancen unter anderem für einen Rückgang der illegalen Migration und Rückführungen von Syrern. Die EU hat diverse Sanktionen gegen Syrien verhängt und lehnt offizielle Beziehungen mit Assad ab. - Weitere Themen beim EU-Außenministertreffen sind die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine sowie die unabgesprochenen Reisen des ungarischen Ministerpräsidenten Orban nach Russland und China.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 08:00 Uhr