Österreich bereitet Rückführungs- und Abschiebeprogramme nach Syrien vor

Wien: Auch in Österreich sollen alle laufenden Asylanträge von Bürgern aus Syrien ausgesetzt werden. Nach Angaben des Innenministeriums sind rund 7.300 offene Verfahren betroffen. Darüber hinaus sollen alle bereits bewilligten Asylanträge überprüft und auch der Familiennachzug vorerst nicht mehr gewährt werden. Innenminister Karner sagte, er werde ein geordnetes Rückführungs- und Abschiebeprogramm nach Syrien vorbereiten. Den Angaben zufolge sind in Österreich in diesem Jahr knapp 13.000 Asylanträge von syrischen Staatsbürgern gestellt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 15:00 Uhr