Öltanker «Eventin» wird nach Osten geschleppt

Sassnitz: Der manövrierunfähige Öltanker "Eventin" wird in der Ostsee von drei Schleppern knapp 25 Kilometer Richtung Osten gezogen. Der Schleppverband sei mit ein bis zwei Knoten sehr langsam unterwegs, hieß es vom Sprecher des Havariekommandos. Das Manöver werde deshalb voraussichtlich acht Stunden dauern. Die Verlagerung des Tankers mit 100-tausend Tonnen Öl an Bord sei aus Sicherheitsgründen notwendig. Man habe dann in Richtung Süden etwas mehr freies Seegebiet, falls etwas Unvorhergesehenes passiere. Für die nächsten Stunden sind starke Winde aus Norden angekündigt. Bislang lag die Insel Rügen direkt südlich des havarierten Tankers.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2025 06:00 Uhr