Öltanker Annika: Durch Brand keine Schäden am Rumpf entstanden

Rostock: Der Öltanker Annika hat bei dem Feuer in der Ostsee keine sichtbaren Schäden am Rumpf davongetragen. Das hat die Wasserschutzpolizei mitgeteilt, nachdem Taucher gestern das 73 Meter lange Schiff untersucht hatten. Es war befürchtet worden, dass sich durch die Hitzeentwicklung an Bord des Tankers der Rumpf verformt hat und dadurch Öl austritt. Annika war am Freitag von Rostock nach Travemünde unterwegs, als das Feuer ausbrach. Daraufhin war das Schiff zurück nach Rostock geschleppt worden, wo die Flammen gelöscht werden konnten. Bislang ist unklar, was der Auslöser des Brandes war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 15:00 Uhr