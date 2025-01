Ökumenischer Gottesdienst gedenkt der Opfer von Aschaffenburg

Aschaffenburg: Mit einer bewegenden Trauerfeier ist der Opfer der Messerattacke vom vergangenen Mittwoch gedacht worden. Der Gottesdienst wurde geleitet vom evangelischen Landesbischof Kopp und dem Würzburger Bischof Jung. Beide betonten, wie wichtig in dieser Situation Zusammenhalt sei. Der Aschaffenburger Imam warnte vor Spaltern und Scharfmachern. Der Respekt vor den Opfern verbiete es, derartige Taten für Wahlkampfzwecke zu instrumentalisieren. Ministerpräsident Söder verurteilte die Tat als schäbiges und feiges Verbrechen. Das ganze Land sei in Trauer vereint. Das Gute und Böse seien keine Frage von Herkunft. Man dürfe nicht zulassen, dass einige wenige davon profitieren, so Söder. Der Ministerpräsident kündigte an, dem 41-jährigen Mann, der sich dem Täter entgegengestellt hatte, posthum die bayerische Rettungsmedalle zu verleihen.

