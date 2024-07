OECD würdigt deutsche Fortschritte bei Integration von Zuwanderern

Berlin: Deutschland hat nach Einschätzung der OECD in den vergangenen Jahren große Fortschritte bei der Integration von Zuwanderern gemacht. Die Organisation aus 38 Industriestaaten erläutert in ihrem neuen Bericht, die Investitionen in diesem Bereich hätten sich ausgezahlt: So seien mehr Zuwanderer in den Arbeitsmarkt integriert als in den meisten EU-Vergleichsländern. Auch die Sprachkenntnisse hätten sich deutlich verbessert. Probleme sieht die OECD bei Zuwanderern mit niedriger Bildung: In Deutschland habe jeder sechste Migrant höchstens eine Grundschul-Bildung, und dieser Anteil sei in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Diese Menschen finden sehr viel schwerer Arbeit und lernen auch viel langsamer die deutsche Sprache. Die Förderung solcher Zuwanderer gelingt laut OECD in anderen Ländern besser als in Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2024 12:15 Uhr