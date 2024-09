Oder-Hochwasserscheitel erreicht Breslau

Breslau: Die Lage in den Überschwemmungsgebieten in Mittel- und Osteuropa ist nach wie vor chaotisch. In Polen hat die Hochwasserwelle Breslau erreicht. Dort steht die Oder jetzt bei gut 6 Metern 30, normal sind etwas mehr als drei Meter. Es wird damit gerechnet, dass der hohe Pegelstand sich einige Tage hält, bis er vermutlich erst Anfang nächster Woche langsam sinkt. Dies bedeutet nach Einschätzung von Experten eine große Belastung für die Deiche, weshalb Einsatzkräfte unermüdlich versuchen, diese mit Sandsäcken zu stabilisieren. In Breslau wird heute EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erwartet, um sich dort mit den Regierungschefs von Polen, Österreich, Tschechien und der Slowakei zu treffen. - In Dresden hat inzwischen der Hochwasserscheitel der Elbe die Stadt erreicht. Mit einem Pegel von mehr als sechs Metern gilt weiterhin die Meldestufe 3 von vier.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2024 13:45 Uhr