Oberstes US-Gericht weist TikTok-Klage gegen US-Verbot ab

Washington: In den USA hat TikTok eine juristische Niederlage kassiert. Der Oberste Gerichtshof gab grünes Licht für ein Verbot der Video-Plattform. Wegen des chinesischen Mutterkonzerns Byte Dance sehen die Richter Risiken für die nationale Sicherheit. Bei TikTok steht der Verdacht im Raum, die Video-App könne zur politischen Einflussnahme und zum Ausspionieren ihrer Nutzer missbraucht werden. Die Supreme Court Einschätzung erfolgte einstimmig. In den USA läuft am Sonntag eine Frist aus, innerhalb derer ByteDance die Möglichkeit hat, ihr amerikanisches Tiktok-Geschäft an einen US Anbieter zu verkaufen. Der Rest der Welt bliebe davon unbeeinträchtigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2025 18:00 Uhr