Oberster Polizist Oberbayerns wird neuer Verfassungsschutzchef

München: Der Chef des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd, Manfred Hauser, rückt zum Jahreswechsel an die Spitze des Landesamts für Verfassungsschutz. Diese Personalie hat das Kabinett in München heute beschlossen. Der 55-Jährige löst Burkhard Körner ab, der 16 Jahre lang an der Spitzes des Verfassungsschutzes stand. Hauser war vor der Übernahme des Postens in Oberbayern schon sechs Jahre lang Körners Vize.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2024 16:00 Uhr