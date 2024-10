Oberleitungsschaden am Hauptbahnhof Fürth teilweise behoben

Fürth: Der Schaden an einer Oberleitung im Fürther Hauptbahnhof, der zu massiven Störungen im Bahnverkehr geführt hat, ist teilweise behoben worden. Wie die Deutsche Bahn am Nachmittag mitteilte, müssen sich Fahrgäste allerdings weiterhin auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Zwischen Nürnberg und Würzburg muss der Fernverkehr weiter umgeleitet werden. Im Regionalverkehr ist die Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg beziehungsweise Würzburg noch gesperrt. Als es am Vormittag zu dem Oberleitungsschaden kam, musste eine S-Bahn evakuiert werden. Zur Ursache erklärte die Bundespolizei, möglicherweise handle es sich um Materialermüdung.

