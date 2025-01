Obdachlosenunterkunft in Nürnberg ist nach Feuer unbewohnbar

Nürnberg: In einer Obdachlosenunterkunft ist in der mittelfränkischen Stadt am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. 34 Menschen mussten vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt. Der Brand sei nach einer halben Stunde unter Kontrolle gebracht worden. Die Obdachlosenunterkunft ist den Einsatzkräften zufolge nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 12:00 Uhr