Obamas schwören Demokraten auf Wahlkampf ein

Chicago: Beim Parteitag der US-Demokraten hat der frühere Präsident Obama für einen Wahlsieg von Präsidentschaftskandidatin Harris geworben. Obama sagte, die USA seien bereit für Harris und sie sei bereit für den Job. Sie habe ihr Leben damit verbracht, für Menschen zu kämpfen, die eine Stimme brauchen. Neben ihrem Mann richtete sich auch die frühere First-Lady Michelle Obama an die Delegierten. Sie sagte, die Hoffnung feiere ein Comeback und warb für Anstand im Präsidentschaftswahlkampf. Zuvor hatte der Parteitag Harris symbolisch als Präsidentschaftskandidatin bestätigt. Die Delegationen aus allen Bundesstaaten und US-Außengebieten gaben in einem rein zeremoniellen Votum noch einmal ihre Stimmen für die 59-Jährige ab. In der Nacht zum Freitag soll Harris eine große Rede beim Parteitag als Finale der viertägigen Versammlung halten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2024 09:15 Uhr